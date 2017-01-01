监察改革试点首现“留置权”，“双规”或受影响

（联合早报网讯）《警察法》中规定的留置权从未在监察体制中出现，却首次出现在监察改革试点方案中。

据财经杂志报道，2016年12月25日，全国人大常委会通过了《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点工作的决定》，明确试点地区监察委员会的权责。

决定称，试点地区监察委员会履行监督、调查、处置职责，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

其中，“留置”一词在此前的监察体制中并无出现，在《行政监察法》、《刑事诉讼法》等中也未有此表述。

如何实施留置权，具体的期限、方式和方法等有关问题，以及留置的使用是否会导致实践中“双规”的使用大幅度减少，尚待试点进一步给出答案。

据报道，“留置”出现在《警察法》中，属于一种行政强制措施。该法规定对有违法犯罪嫌疑的人员，经公安机关批准，对其继续盘问，对被盘问人的留置时间不超过24小时，在特殊情况下，经县级以上公安机关批准，可以延长至48小时。公安部关于公安机关执行《警察法》有关问题的解释中称，在留置期间，公安机关应当保障被盘问人的合法权益，严禁对被盘问人刑讯逼供或者体罚、虐待。

有关业内专家对《财经》记者分析，监察委试点中的“留置”与《警察法》中的“留置”在内容上指涉不同，它本质上是一种调查措施，在期限上也会长一些。他分析，留置的调查期限应设置为三个月，必要的时候可以再延长三个月。