海内外华人聚陕西黄陵祈福新年

（联合早报网讯）中国“黄陵谒祖·祈福中华——2017全球华人新年祈福大典”31日晚在陕西黄陵县举行。海内外华人华侨等千余人，齐聚黄陵桥山，共同祈福新年。

据中新网报道，位于陕西黄陵县桥山之巅的黄帝陵，是中华民族人文始祖轩辕黄帝的陵寝所在地，被誉为“中华第一陵”，为历代祭祀黄帝的场所。

此次新年祈福活动以“新年鸣钟谒祖，祈福盛世中华，弘扬中华文化”为主题。

据报道，12月31日晚23时30分，“黄陵谒祖·祈福中华——2017全球华人新年祈福大典”拉开帷幕。在悠扬激越的子长唢呐、威武雄壮的黄陵抬鼓方阵衬托下，具有浓郁北方特色的火龙上下翻飞。由学者领诵的《黄帝陵祈福三字经》，引起在场民众的共鸣。

主办方向五大洲的华人华侨代表赠送了装有桥山千年柏树种子和土壤的福袋，寓意炎黄子孙无论身处何地，均不忘初心、心系祖国。

2017年元旦零时零分，在全场的倒计时呼声中，各界代表共同敲响了黄帝钟，迎接新年的到来，祈福中华民族五千年的文明延绵不断、福音长久。

现场还播放了多个国家的华人华侨团体制作的黄帝陵祈福的视频，表达对祖国繁荣昌盛、中华民族实现伟大复兴的祝愿和期盼。美国陕西总商会会长胡焕涛表示，身为炎黄子孙，能够参加在黄帝陵举办的新年祈福大典，有利于增强对中华文化的认同感，增强中华民族的凝聚力。

当晚举办的黄帝文化发展论坛上，多位专家学者对黄帝陵祈福活动创办的意义、内涵和现实价值作了阐述。