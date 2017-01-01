中国海军2017招飞大幅增加

（联合早报网讯）日前，中国海军发布的一部2017年度招飞宣传片走红网络。除了海军航空兵训练与实战场景被指“超燃”外，战机紧急升空与日本军机对峙的场景首次亮相。

据北青网报道，北京青年报记者发现，近年来，海军招飞宣传不断放出“新招儿”。2017年，海军招收飞行学员数量大幅增加，他们当中的一部分将成为顶尖的舰载机飞行员，海军已开始对预选合格学生进行身体心理全面检测和政治考核。

据报道，宣传片时长5分20秒，大量真实训练场景和各类海军飞行装备悉数登场。“梦想照亮海空”六个字引出海航各型歼击机、歼击轰炸机、直升机、运输机等训练飞行。

中国今起发布南沙三大岛礁海洋环境预报

为满足南中国海海洋环境保护、海洋防灾减灾、科研以及海上航行安全等日益增长的保障需求，中国国家海洋局在南沙永暑、渚碧、美济三大岛礁开展了海洋观测中心、海洋科研设施等五大项目的建设。

据人民日报报道，2017年1月1日，海洋气象、水文观测、常规海洋环境监测将投入业务化运行，南沙三大岛礁海洋环境预报也将同期发布，主要涵盖波浪、潮汐、海温、风、热带气旋，72小时预报及海洋灾害警报等内容，每日在海洋预报网(nh.hyyb.org)进行发布，并同时通过传真、短信等途径，发送给有关政府部门和涉海企事业单位。