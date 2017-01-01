徐翔案涉案上市公司高管或均已取保候审

（联合早报网讯）备受市场关注的徐翔案有了最新进展。日前，《直面》独家获得消息人士透露：涉案的13家上市公司董事长或实际控制人全部已批准保外。

据新浪综合报道，“因为还没有定案，目前全部是取保候审状态。”上述人士透露称：涉案的上市公司高管基本都已认罪，且认罪态度较好，这意味着在未来判罚过程中，或将获得宽大处理。

由山东省青岛市检察院提起公诉的徐翔、王巍、竺勇操纵证券市场案，12月5日、6日在青岛市中级法院一审公开开庭审理。审理结束后，青岛市中级法院将择期宣判。

据检察日报的报道称：2010年至2015年，徐翔单独或与王巍、竺勇共同与13家上市公司董事长、实际控制人（另案处理）合谋后，按照徐翔等人要求，由这些上市公司董事长或实际控制人操控公司发布利好信息的时机和内容，然后由徐翔、王巍、竺勇利用合谋形成的信息优势，通过实际控制的证券账户择机进行相关股票的连续买卖，与上市公司共同操纵股票交易价格和交易量，并在股价涨至高位时进行抛售，从中获利。

有市场人士向《直面》表示，涉案的13家企业都是上市公司，为消弭可能对市场带来的不良影响，大部分董事长或实际控制人均已辞去了职务。

但由于涉及上市企业较多，且大多数都是董事长和实际控制人，13家上市公司23名高管如何处理，引发市场持续的高度关注。