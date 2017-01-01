上月中国非制造业商务活动指数54.5%

（联合早报网讯）中国物流与采购联合会消息，2016年12月份的中国非制造业商务活动指数为54.5%，环比下降0.2个百分点。分析认为，中国非制造业经济稳健向好的运行态势未变。

据中新社报道，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心当日发布的2016年12月份中国非制造业商务活动指数显示，在各单项指数中，新订单、存货、投入品价格、销售价格和供应商配送时间指数环比有所上升，升幅在0.1至2.7个百分点之间；其余各主要指数环比有所下降，降幅在0.2至2.0个百分点之间。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，2016年12月份，中国商务活动指数连续三个月稳定在54%以上，新订单指数和销售价格指数均有上升，就业稳定在50%左右，中国非制造业经济稳健向好的运行态势未变。

他说，建筑业新订单指数创出2016年内新高，预示投资需求将继续释放，经济增长的基础进一步巩固。服务业保持较快增长趋势，商务活动指数保持在53%以上的较高水平。其中，大宗商品批发活动稳中有升，表明制造业企业为后续生产经营备货积极；与居民消费相关的服务业增速平稳，随着节日临近，有望继续升温；房地产业商务活动指数、新订单指数和销售价格指数均延续回落走势，淡季特征明显。数据显示，当月投入品价格指数创出年内新高，环比升幅明显，防止价格波动过大，给企业经营带来成本压力。

据了解，由于非制造业没有综合指数，通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。