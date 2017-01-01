上月中国制造业PMI继续在荣枯线以上

（联合早报网讯）中国物流与采购联合会消息，2016年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%，比同年11月份下降0.3个百分点。分析认为，该指数继续保持在荣枯线以上，中国经济增长趋稳态势较为明确。

据中新社报道，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心当日发布2016年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)。同2016年11月份相比，新订单指数持平，为53.2%。从企业规模来看，大型和中型企业的新订单指数高于50%，分别为56.2%和50.4%；小型企业低于50%，为46.3%。

同2016年11月份相比，原材料购进价格指数、供应商配送时间指数分别为69.6%、50.0%，同比分别上升1.3个百分点和0.3个百分点。

其余9个指数均有所下降，其中，只有生产经营活动预期指数、产成品库存指数降幅超过1个百分点，其余指数降幅均在1个百分点内。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，经过连续3个月上升后，2016年12月份中国制造业PMI指数小幅下降，继续保持在荣枯线以上，中国经济增长趋稳态势较为明确。

张立群称，2016年12月份中国制造业PMI指数中，新订单指数保持平稳，产成品库存指数继续下降，购进价格指数提高，表明市场需求对生产的拉动力度不减。综合研判，未来中国经济增长走势平稳。