（联合早报网讯）2017年1月1日，满载着义乌小商品的X8024/X8065次中欧班列(义乌－伦敦)从义乌西站始发，驶往伦敦。这意味着，中国开往欧洲的中欧班列将新增又一欧洲到达城市，开行范围覆盖欧洲10个国家的15个城市。

据中新网报道，中欧班列(义乌－伦敦)由中国铁路总公司下属的中铁集装箱公司与义乌市政府、相关企业共同组织开行。该趟班列载有34车40英尺中欧班列专用箱，货源主要是义乌小商品，包括日用百货、服装、布料和箱包等，由阿拉山口出境，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、德国、法国等国，经英吉利海峡隧道，终到英国伦敦Barking车站，全程运行12000多公里，历时18天左右。

据报道，近年来，中英经贸合作保持稳定发展态势，双边贸易额增长迅速，特别是义乌与英国贸易往来不断增加，常态化开行中欧班列的条件日趋成熟。

2016年1-10月，义乌对英国进出口贸易额5.69亿美元，同比增长10%，其中出口贸易额为5.63亿美元，同比增长9.35%，进口贸易额564万美元，同比增长172.78%。

此次开行的义乌至伦敦中欧班列，对于强化中国与西欧陆路互联互通，促进中英贸易往来，更好地服务“一带一路”建设具有重要意义。