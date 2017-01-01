乾隆玉玺拍出1.6亿元人民币 中国买家失联

（联合早报网讯）一枚清乾隆“乾隆御笔之宝”玉玺在法国巴黎德鲁奥拍卖行，被中国买家以超过人民币1.6亿元竞得，在全球拍卖市场引起震撼。但竞得此玉玺的温州买家，已经和法国拍卖行失联。使得此玉玺的竞拍再次成为“竞拍成功却不付款”的失败案例。

据大洋网报道，据悉，拍得此枚玉玺的买家是温州商人杜圣博。他用手机远程“遥控”助理拍下这一玉玺，以1,750万欧元成交价获得，加上佣金后2,100万欧元，约人民币超过1.6亿元。

这枚皇家御玺四周浅浮雕夔龙纹，印章上部巧雕九龙腾飞于祥云间追逐宝珠的生动造型。九代表阳气最盛，而龙则寓意皇家至尊。事实上，明、清两代是中国印章文化的鼎盛时期。清朝十二位帝王中，无论质量数量，都以乾隆宝玺为最，其一生共制印玺1,800多枚，其中佚失700多枚，1,000多枚现藏于北京故宫博物院。

杜圣博曾对媒体表示，目前打算将玉玺作为个人收藏，但如果有人愿意捐献这件拍品，他愿意以实际拍得的价格转手玉玺。虽然拍得此枚玉玺，但杜圣博至今没有付款。事实上，杜圣博在拍卖之后三天就和拍卖公司失联了。

匡时拍卖董事长董国强表示，这种拍卖完了不付款的事情在海外市场层出不求，令大陆人的形象越来越差。有资深藏家也抱怨，这个事件会令所有大陆买家集体中枪，不仅会被有色眼睛看，以后将会要求付更多保证金。

数据显示，大陆艺术品的所谓落搥成交并不可靠，尤其是拍卖之后不付款，已经成为困扰拍卖行成交结算的一大顽疾。

2014年全球艺术品市场报告显示，尽管大陆拍卖成交总额仅次于美国，但是100万元以上拍品结算率只有47%，重量级拍品交割更为缓慢甚至最终没有付款，拍卖呈现虚假繁荣。