四被覆核港议员领千人游行 轰践踏议会滥用司法

（联合早报网讯）香港民阵今日举行元旦游行，上街反对人大就《基本法》104条释法，反对政府向4名议员宣誓资格提出司法覆核并要求真普选。

香港星岛日报报道，游行队伍由四名被司法覆核议员，包括姚松炎、罗冠聪、梁国雄及刘小丽带头。至下午3时许目测，有约1000人从维园出发。游行后将有集会，讨论300多票民主派选委该如何于特首选举中运用。

区诺轩指，港澳办主任王光亚日前表明认为下任特首需有香港人支持，但目前仍是小圏子选举，因而希望香港能有真正的普选。

区诺轩又斥，政府司法覆核四议员相当荒谬，梁国雄自04年已如此宣誓，政府此时才作司法覆核实在相当难以理解。民阵今次与「守护公义基金」合作，目标将善款帮助被司法覆核的议员打官司。

姚松炎指，今日游行有两个重点，一是希望市民藉今次游行讲出对特首要求，二是抗议政府政治逼害，滥用司法权利对议员作司法覆核。刘小丽同样表示，虽然特首梁振英表明不连任，但同样要对抗梁振英路线的延续，吁更多市民一同参加游行。

梁国雄指，市民应用行动表示反对梁振英滥用公帑，对议员作出司法覆核。罗冠聪则表示，元旦游行向来比六四集会及七一游行人数少，但无论人数如何，亦希望带出正面讯息，让市民表达不满。

21岁浸大社工系学生周小姐指，今次联同不同院校的社工系学生出席游行，诉求除反对人大释法，争取真普选外，亦希望下届特首能更重视民意，例如按民意推行免审查的全民退保方桉。

坐轮椅的陈女士则指，自己今次游行是要抗议政府践踏自己的政治权利，称政府不能取消民选议员的议员资格。