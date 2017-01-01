中国两亿单身男女将迎相亲季

（联合早报网讯）年关将至，对中国大陆的单身男女又是一道关卡，春节期间单身男女将“不是在相亲就是在相亲的路上”。

参考消息网今天引述台媒报道，国家民政局统计，单身的成年人已破两亿人，珍爱网28日发布的调查报告显示，北京、深圳、上海、广州、成都、重庆、西安、武汉、东莞、长沙成为单身人口最多的前十大城市。

《2016单身人群现状调查报告》显示，大陆单身男女分布比例失衡，北京女、深圳男落单严重；28岁广东女及33岁北京男为单身男女的理想另一半；女性销售员、IT男工程师是最易落单职业。

其中，高达54.7%的单身男女表示，春节七天的长假，至少要进行八场相亲。来自深圳南山区的29岁陈先生无奈地说，“像我这样在深圳拼搏的外地人不在少数，通常春节回家乡必定会被安排相亲”。不过，陈先生不会抗拒，“亲人们对我的婚姻大事比较上心，自己也希望能早日成家，所以不管是亲人安排还是朋友介绍，我都积极地参与”。

面对亲友们的催婚压力，有些职业特别的单身男女，就算想谈恋爱，也不一定找得到对象，单身女最多的职业是销售业务，其次为金融从业者；单身男则是网际网路产业的IT工程师，其次为生产制造业中的工程师。从事销售工作的林小姐表示，由于工作要求，她需长时间出差、跑业务、跟进销售订单及应酬，根本没时间谈恋爱，就算去相亲，也总会因职业关系和对方断了联系。