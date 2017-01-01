雷洋案赔偿金破记录 传家属收4000万弃诉讼

（联合早报网讯）北京警方处理“雷洋案”争议持续发酵，在涉案警员和相关责任人受党政纪处理和撤职处分后，代表雷洋家属的律师陈有西称，雷洋的家属表明放弃申诉。据香港明报报道，雷洋家属将获得2000万元（人民币，下同，约416.7万新元）以及一套住宅单位作为赔偿，总值接近4000万元。

报道称，消息人士透露，雷洋家属同意接受人民币2000万元以及一套住宅单位作为赔偿，这套住宅单价不菲，面积与地段亦不俗，价值约2000万元，但要承诺不再申诉、解僱律师，不在网上公布赔偿详情，也不接受传媒访问。

该消息人士还转述律师陈有西称，案件开创了赔偿金的最高纪录，还称五名警察被逮捕已是突破，案件也导致中央政法委、公安部对公安执法的大整顿。

按照中国《国家赔偿法》， 国家机关人员违法行使职权，导致公民死亡，应赔上年度职工年平均工资的20倍，雷洋死于2016年，按2015年数据计算，法定赔偿额约为124万元。

另一方面，早前发起联署声援的中国人民大学校友亦在家属表示放弃后，停止对案件发声。大量学生及在建制内工作的校友被要求写保证书，保证不参与网上声援、反对检方不起诉决定的联署，不加入签名微信群，不参与雷洋事件任何活动，否则“愿意接受单位的处分”。

2016年5月7日晚上，北京昌平警方到昌平区某足疗店扫黄，尝试把29岁的雷洋带回审查。据警方的说法，雷洋抗拒执法并企图逃跑，遭采取强制约束措施，并在带回公安机关途中“突然身体不适”，抢救无效死亡。

案件引起轩然大波，舆论质疑警方对于雷洋嫖娼的说法，拒绝相信他的死与警方执法手段无关。