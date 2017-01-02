中国每年器官移植仅约1万例

（联合早报网讯）中国国家卫计委推出的器官捐献登记网站“施予受”，迄今为止已有11万多名中国公民登记成为器官捐献志愿者。据估算，中国每年因终末期器官衰竭而苦苦等待器官移植的患者约有30万人，但是每年器官移植数量仅约1万例。

据人民日报海外版报道，“器官捐献能让器官功能衰竭的病人获得新生，让逝者的生命得以存续。这个过程中，不仅传递着爱心与温情，更检验着一个国家文明与法治的成熟度。”原中国卫生部副部长、中国器官移植发展基金会理事长黄洁夫在接受该报专访时这样说。就在几周前，他领导的中国器官移植发展基金会与拥有4.5亿实名注册用户的支付宝合作，在支付宝上开通了“施予受”网站登录入口，为器官捐献志愿者提供了“一键登记”的便利。

中国器官移植发展基金会联合多家机构发起的《中国器官捐献公众意愿调查》显示，83%的参与调查者愿意成为器官捐献志愿者，56％的人不愿登记的原因是“不知道在哪儿登记或手续太繁琐”。

“以前器官捐献登记表非常复杂，像干部的政审表一样。”黄洁夫说，“我们作过统计，在登记捐献填表上，每增加一个项目，就会减少100万人的登记。”

2016年12月22日，中国器官移植发展基金会与拥有4.5亿实名注册用户的手机应用支付宝合作，在支付宝上开通了“施予受”网站登录入口。据黄洁夫介绍，器官捐献志愿者通过支付宝进行登记，姓名、身份证号自动通过支付宝个人信息提取，10秒就能完成登记。此外，系统还设置了取消登记等人性化设计。