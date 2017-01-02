北京延长空气重污染橙色预警至4日24时

（联合早报网讯）针对持续污染过程，北京于2016年12月30日0时至2017年1月1日24时启动空气重污染橙色预警。北京市环保局昨日表示，市空气重污染应急指挥部决定将橙色预警延续至1月4日24时。预计1月4日夜间前后空气质量将逐步好转。

据新京报报道，受极端不利污染扩散条件和华北地区大范围区域性污染影响，截至昨日，北京已连续3天空气重污染。

根据此前中国环境监测总站预报分析，京津冀中南部、山东西部和河南北部将发生一次持续污染过程，受此影响北京在2016年12月30日至2017年1月1日现重污染过程。据此，北京于2016年12月30日0时至2017年1月1日24时启动空气重污染橙色预警。

市环保局昨日表示，此次重污染过程前期，京津冀中南部已连续数天重污染，2016年12月31日夜间，南部高浓度污染气团随偏南风进入北京城区，再叠加北京本地污染物排放积累，使空气质量达严重污染级别，于昨日达污染峰值。

昨日后半夜，受弱冷空气影响，污染物扩散条件有一定好转，今天白天空气质量将有较明显改善；但3日至4日扩散条件又转不利，预计区域高浓度污染回流和本地污染排放积累叠加，将导致污染再次加重，预计维持在中至重度污染水平。

依据中国环境监测总站和北京市环保监测中心的预报会商分析，按照环保部相关要求，市空气重污染应急指挥部发布消息，空气重污染橙色预警将延续至1月4日24时。

昨日晚，环保部最新调度结果显示，截至目前，京津冀及周边地区共62个城市启动黄色及以上预警。