中国海南连开两条老挝旅游包机航线

（联合早报网讯）新年伊始，在老挝首都万象著名的景点——塔銮和凯旋门周边，游人如织，而游客当中中国面孔随处可遇。“我们公司去年接待中国旅行团一直呈上升的趋势，老年人旅行团数量居多。”老挝唐人旅游公司导游朱耀平告诉记者。

据中新网报道，2016年12月30日开始，中国海南联合航空服务有限公司携手海南航空运营的海口至琅勃拉邦、三亚至金边等3条旅游包机航线开通。为游客前往老挝、柬埔寨等东南亚国家旅游提供了便捷的空中通道。

来自吉林的潘铁平与老乡一行五人报团来到万象，他说，自己和家人、朋友曾去过新加坡、马来西亚、泰国等地，出国旅游已经不再是年轻人休闲旅游的“专利”，如今也成为老年人的休闲时尚。

走在老挝万象的景区景点，记者总能听到做生意的当地居民喊出：“雪糕”、“水”、“放生鸟”、“好吃”等简单的中文。

在老挝万象T2路经营中餐馆“如家饭店”的湖南人李小平，在万象已有6年时间。她亲眼见证了老挝因中国游客日益增长而带来的变化，“在这条街已有十多家中国人开的店铺，涉及木材、餐馆、理发等多种行业。老挝人对中国的白酒、药酒、香烟非常感兴趣，现在也有了中国酒类和烟类品牌的代理。”

李小平说，现在老挝对中文翻译需求很大，有人在万象开办了中文培训班。就连机场入境填单表格样板也有了中文标识。

中国菜也颇受老挝本地居民喜爱。“如家饭店”受中国旅行团和游客日益增长的影响，生意比往年红火了很多。“我想积攒些资金把店面扩大，再招些老挝当地懂得中文的服务员。”李小平对记者表示。