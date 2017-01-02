河北一官员被指殴打村民 回应：打这个烂人干啥

（联合早报网讯）近日，天涯论坛一则《河北广宗县一官员对普通百姓痛下杀手！》的帖子引起网友围观。网帖称，广宗县南街村一村民与广宗镇党委书记田建庄发生言语冲突，后者带人找上门砸坏门窗，将村民打伤。

据微信号“北京时间”报道，1月1日上午，“北京时间”联系到伤者女儿，其证实网上举报材料系本人所写，父亲曹旭东已被送进县医院重症监护室。

不过，涉嫌打人的广宗镇党委书记田建庄告诉“北京时间”，自己没打人，“这是个烂人，我打他干啥？”目前，广宗县官方已发布情况说明，称县委、县政府高度重视，责成县公安局受案调查。

据报道，村民曹旭东女儿发布的网贴称，2016年12月28至30日，广宗县南街村委会组织村民发钱。曹旭军发现，有的家庭全员领到了钱，但自己一家六口仅有一人领到90元钱。

究竟发的什么钱，依据的是什么标准？曹旭军带着疑问向村委会干部询问，对方回应“不知什么钱，上级给的发放名单”。

网贴称，12月30日14时，曹旭军电话再向广宗镇党委书记田建庄询问发钱事宜，期间两人话不投机发生冲突，互有脏话。之后，田建庄带领乡镇干部、职工30人，驱车5、6辆前往曹旭军家，砸开大门，冲进家找人，并在一工地将曹旭军打伤。

曹旭军家属称，一众人在一建筑工地找到曹旭军，田建庄对其拳打脚踢，并命令手下人暴打，直到休克后装入汽车后备箱，期间。砸烂工地摄像头以及监控室门，拿走监控录像盒，开车将曹旭军扔到广宗镇派出所。家人得知消息赶到派出所，见曹旭军鼻青脸肿、嘴角流血、神智不清，紧急送往医院。

针对网上反映的打伤曹旭东一事，田建庄对“北京时间”表示：“这是个烂人，我打他干啥，这是在挑衅。”田建庄称，2016年12月30日下午，曹旭东确实给自己打过电话，但并不是询问发放90元钱之事，“上午已领到钱，下午给我打电话干啥，做为一个老百姓，有必要给党委书记打电话吗？”

针对“砸坏曹旭东家门、在建筑工地打伤人一说”，田建庄回应称，“没有的事，我也不关心。现在的老百姓仇官、仇富，一说官员打人了，找个做证的还不好找啊。再说了，我是一个党委书记，打他一个老百姓干啥，要说我打个局长也算平级的有个对手。我打他，还胜之不武。”

2016年12月31日，广宗县委宣传部官方平台“广宗发布”通报，针对广宗南街村曹旭军一案，县委、县政府高度重视，责成县公安局立即调查。目前，广宗镇派出所已受理此案正在调查中，有关情况将及时向社会公布。

2017年1月1日，“北京时间”致电广宗县宣传部和公安局，对方均表示案件正在调查，暂无新内容发布。