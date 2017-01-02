香港人申请国籍变更个案增加

（联合早报网讯）香港入境处最新数字显示，2016年首10个月有172宗个案申请国籍变更，较前年全年增加三成。

国籍变更是指持外国护照的中国公民，申请在港被视为外籍公民，享有外国领事保护权。有意见认为，增幅反映对中国政治信心不足的港人增加，估计是铜锣湾书店事件后为寻求保障而选择“不做中国人”，也有人认为，原因可能是在税制“财务资料互换”下，为免双重征税而处理国籍问题。

据明报报道，现时不少港人持有外国护照，但仍有香港特区护照及中国公民身分。根据入境处数字，本港去年首10个月的国籍变更申请个案数目为172宗，较前年全年的134宗高出28.4%，而去年首5个月的个案有87宗，换言之，在5个月内新增申请为85宗。

根据中国国籍法，凡在中国领土（包括香港）出生，并具有中国血统的香港居民，均为中国公民，他们不在香港及中国其他地区享有外国领事保护权。入境处网页指出，如持有外国护照的香港居民，希望在香港被视为外籍公民，必须向入境处申报国籍变更。入境处表明“当申报被批准后，这些人士便不再是中国公民，可以享有申报所属国家的领事保护权”。

在去年初的书店事件中，持有英国护照的港人股东李波在港“失踪”，其后被发现身在内地，英国虽多番表示愿向他提供协助，中方却指李波“首先是一名中国公民”。立法会保安事务委员会副主席涂谨申认为，国籍变更的增幅是港人以行动回应此事，亦反映拥有外国护照的港人“保护意识增加”，要向入境处登记以示是“属外国的香港人”。