中俄繁忙黑河口岸进境粮食突破20万吨

（联合早报网讯）黑龙江出入境检验检疫局今天（2日）对外发布消息，由于卢布汇率持续低迷、中国大豆价格上涨等原因，2016年，中俄最繁忙口岸黑河口岸进境粮食突破20万吨，货值达6229万美元，创历史新高。

据中新社报道，黑河口岸是黑龙江流域与俄罗斯城市运输距离最近、通关效率最高的口岸，具有年进出口货物150万吨、出入境人员300万人次的通关能力。现已建成并开通的黑龙江浮箱固冰货运和客运通道，可以实现黑河口岸四季通关，为粮食进境中国提供了得天独厚的条件。

据黑龙江出入境检验检疫局公布信息显示，截至2016年12月20日，黑龙江黑河口岸共进境粮食20.1万吨、货值约6229万美元，与去年同期相比分别增加21%、17%，创历史新高。

记者从黑龙江出入境检验检疫局获悉，黑河口岸进境粮食猛增的原因有二：一是中国2016年大豆价格上涨，为俄罗斯粮食进口提供了增长空间。此外，近期俄罗斯卢布一直在低位运行，进口粮食成本降低，利润空间增加，从而拉动了俄罗斯粮食的需求与增长。

“此外，中国放宽俄罗斯粮食贸易进口的政策，使得俄罗斯粮食不再仅限于‘返销量’回运形式进口，导致口岸进口粮食逐渐增加。”黑龙江出入境检验检疫局工作人员表示。