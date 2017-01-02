中国海军护航编队成功驱离两批疑似海盗目标

（联合早报网讯）当地时间1日上午，中国海军第二十四、二十五批护航编队在执行第1002批护航任务中，通过空中巡逻侦察、警告射击等方式，成功驱离2批4艘疑似海盗小艇，安全护送被护商船向亚丁湾东部海域航渡。

这次被护的商船是巴拿马籍的“鲍勃凯特”号，由于该商船航速慢、干舷低，易受海盗袭击，编队制定了详细的护航方案，确保被护船只安全。

据中新社报道，当地时间1日8时许，编队启护不久，由哈尔滨舰起飞的直升机在前出巡逻警戒时，发现2艘小艇向编队高速机动。护航编队发射信号弹警告之后，高速可疑海盗船停止了前进，掉头驶离编队方向。

数分钟后，在编队后方左舷，再次发现2艘疑似海盗小艇，判定为不同批次目标。编队发射了爆震弹，巨大声音在可疑小艇前方炸响，目标缓缓停了下来并保持原地漂泊。在强大的火力威慑下，可疑船只舱面上的人员都举起了双手。直升机对其实施监控，编队护送商船继续航行。

据了解，当前亚丁湾海域海盗活动有所反弹，近期先后有商船遭到攻击和劫持，护航形势更加复杂。对此，第二十四、二十五批护航编队在执行首次联合护航任务时，综合运用雷达、光电、目力等多种观测手段，加强海上观察瞭望，并采取夜间强光灯扫海、加强相关战位值班等方式提高防护能力，随时应对海盗袭扰。