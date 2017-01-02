马云入选印度创投圈年度人物

（联合早报网讯）印度科技媒体Livemint近日评选2016年在印度创投圈最有影响力的40大人物，阿里巴巴董事局主席马云成为这张榜单中唯一入选的中国人。

据观察者网报道，马云在印度已经投资了40亿元。2015年1月，阿里向印度版“支付宝”进行了首次投资，当时华尔街日报报道称，阿里巴巴集团及其金融服务子公司蚂蚁小微金融服务集团联合向Paytm的母公司One97 Communications，共同投资约5.75亿美元，持有其约30%的股份。

2015年9月29日，阿里巴巴集团及其旗下金融子公司蚂蚁金服再次向Paytm追加投资，向后者注入新资本。《印度时报》报道称，此次投资后，阿里对Paytm的投资增加到了6.8亿美元，持有接近40%的股份。

截至2016年7月，Paytm已经拥有员工超过5000名、注册用户超过1.5亿、每日完成支付300万笔（预计年底突破500万笔）。

同样在2015年，华尔街日报报道称，印度电子商务公司Snapdeal.com成功筹资5亿美元，投资者包括阿里巴巴集团、富士康和软银股份有限公司。阿里具体投资金额未透露。当时有知情人士透露，阿里巴巴向Snapdeal投资了2亿美元。

据了解，阿里巴巴早在2008年就已经开通了专门针对印度客户的印度频道，并与印度最大的B2B媒体公司Infomedia宣布成为长期战略合作伙伴，计划进一步扩大在印度的B2B电子商务市场份额。

目前阿里正寻求在印度市场扩展业务，预计2017年会进入印度的在线商务领域。马云曾向印度媒体表示，在线零售依赖于电商平台、支付、物流的“铁三角”，这就是他在印度要做的事情。

马云投资Paytm、向Snapdeal注资正是构筑“铁三角”的一部分。日前还有印度媒体报道称，阿里正与Paytm和Snapdeal等进行谈判，以进一步增加股份，同时还在探索建立独立业务平台的可能性。