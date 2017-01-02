大连机场年旅客吞吐量首次突破1500万大关

（联合早报网讯）中国大连机场今天（2日）对外披露，大连机场2016年完成旅客吞吐量1525万人次，同比增长7.8%，首次实现全年各月旅客吞吐量均超过百万以上；完成货邮吞吐量14.8万吨，同比增长8.1%。

机场吞吐量是地区经济发展的“晴雨表”。据国际民航组织研究，机场旅客吞吐量每增加100万人次，可带动地方GDP18.1亿元人民币，直接带动就业3500人。按照大连机场年旅客突破1500万人次计算，能为大连创造271.5亿元人民币GDP，带动5.2万人就业。

据介绍，2016年，大连机场不断挖掘东南亚市场潜力，加大东南亚航线开发力度。相继引进泰国酷鸟航空开通大连首条东南亚直飞航线，引进新加坡酷航开通大连-青岛-新加坡航线，与东航合作开通大连到芽庄、岘港的航线，使得东南亚航线每周达到23班，通航点数量继续保持东北领先。

在国内航线方面，大连机场先后引进瑞丽航空、北部湾航空、昆明航空、江西航空等10家国内客运航空公司，新增泉州、池州、梅县等七个国内通航城市，机场连通性指数保持东北第一，进入全国前20位。

为拉动货运量快速增长，大连机场争取到大型货包机业务58架次，同比增长169%；与物流企业合作，吸引15个城市的快件经大连中转至东北内陆，中转货量同比增长153%。

大连机场集团相关负责人表示，目前，大连机场正积极推进跨境电商和进口肉类口岸功能区建设，相关设计规划和改造工作进展顺利。大连机场还将不断健全完善配套服务设施，促进国内外航线网络拓展，加快提升东北亚门户枢纽机场的服务能力。