北京50家商企元旦假日三天销售24.5亿元

（联合早报网讯）元旦假期三天，北京多家商业企业迎来2017年的“开门红”。北京市商务委员会于今天（2日）通报称，其重点监测的50家商业服务业企业于三天假期间实现零售额24.5亿元人民币，同比增长10.9%。

据北京市商务委相关负责人介绍，元旦前启动的“2016北京跨年促销节”贯穿了整个假期。该活动吸引了餐饮品牌企业、知名跨境电商、京城老字号等百余家企业共同参与，大大激发了民众的消费热情。

节日期间，北京的传统零售企业举办了丰富多样的促销活动。例如菜市口百货举办“和运鸡年，爱在菜百”活动，购物满额抽奖；大中电器的家电、数码产品消费满额送礼……数据显示，假期间衣帽、电器、家具类商品销售增长较快，王府井百货大楼、首创奥特莱斯等诸多大百货商场的零售额均增长10%以上。

线下购物热闹，线上购物亦是火爆。假期间，京东商城推出“跨年狂欢趴”主题促销活动，年货限时抢购，部分家电类商品买一送一；国美在线启动“30周年盛典”，促销时间长、涉及品类多，更携手网上支付平台让消费者尽享优惠。

吃，是中国节日必不可缺的内容。北京市商务委表示，元旦假日期间，多家餐饮企业积极创新菜品，并采用网络订餐、外卖送餐等服务方式便利消费，使得大众餐饮消费活跃。尤其老字号和大众连锁餐饮企业，其上座率普遍超过九成。数据显示，节日期间，眉州东坡酒楼、便宜坊等餐饮企业营业额同比增长10%以上。