元旦假日中国接待游客1.2亿人次

（联合早报网讯）中国国家旅游局今天（2日）披露，2017年元旦假日期间，中国共接待游客1.2亿人次，累计旅游收入679亿元人民币。

国家旅游局称，受元旦假期时长和高速不免费政策限制，元旦期间游客出行仍以中短线旅游为主，其中短线游客1.12亿人次，中长线游客0.07亿人次，休闲游、乡村游、近郊游受到热捧。

元旦假日期间，华东、华北地区遭遇大面积严重雾霾天气，航班、高铁等主要出游途径受到不同程度影响。国家旅游局相关负责人强调，各地民众出游热情依然高涨。各地旅游产品供给丰富，短途游、长线游、出境游选择多样，全国旅游市场规模不断扩大，出游人数不断提升。

此外，越来越多的游客选择拼假出游。用带薪年假和元旦假期拼为一个长假，使得国人有了更多的出游选择。进入冬季，北方地区气温逐渐走低，避寒游受到追捧，呈现出快速增长的趋势。空气清新、气候温暖的目的地最受北方游客的欢迎，昆明、杭州、上海、南京、无锡、厦门、三亚、海口、丽江、桂林等城市成为首选，元旦首日，三亚市进出港旅客10.3万人次，同比增长7.7%。

负责人说，由于拼假可以使假期得到进一步拉长，加之办理签证便利等因素，游客出境游需求依然旺盛，出境旅游市场稳定。大数据显示，2017年元旦小长假全国出境跟团游客人次同比增长5.1%。韩国、日本线路受天气影响，同比下降，但排名仍靠前。泰国、菲律宾、韩国、日本等是最受游客关注的目的地。

假日期间，各地旅游主管部门加强市场监管，倡导诚信经营，改善游客出游环境。1月1日，北京市出动执法人员4337人、车辆907台对重点地区旅游环境秩序开展检查。