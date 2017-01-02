26万件蒋中正档案预计4月底开放上网

（联合早报网讯）台湾历史博物馆透露，26万件“蒋中正档案”已于去年12月完成清查，今年1月最后一批清查结果函请各机关解密后，将陆续开放数字档，预计今年4月底完全开放上网。

综合台湾媒体报道，台历史馆馆长吴密察明天（3日）将召开记者会，对外界说明该馆查询系统全新改版上线。

据该馆介绍，全新改版档案史料文物查询系统，将于1月5日上线服务。为配合新系统上线，将同时开放5万件“蒋中正档案”数字档上网，免费提供各界上网阅览。

此外，26万件“蒋中正档案”已于去年12月完成清查作业，今年1月最后一批清查结果函请各机关解密后，每月一次配合解密处理进度陆续开放数字档，预计今年4月底完全上网。

台历史馆指，大溪档案蒋中正的部分，九成五以上完成解密，只有很少数维持密件，而已完成解密的部分会开放上网，除了很少数必须申请，其他的部分，未来都可以在网上阅览。

另据报道，针对中国大陆及香港、澳门学者能否适用台档案法优先原则，馆方解释，档案法为政府资讯公开法的特别法，但因档案法未规定申请资格，所以必须适用资讯公开法规定。

根据资讯公开法，非台籍之陆港澳、外国学者除台湾主动公开的政府资讯无需申请准驳外，其余未具申请权。馆方对此强调，目前积极清查并上网主动公开，符合开放的政策。

此外，该馆还表示，2017年起将持续办理蒋经国、严家淦、陈诚等已数字化档案清查，按规则分批办理上网作业。