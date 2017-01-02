2017年个人年购汇额度5万美元“不缩水”

（联合早报网讯）据中国之声《全国新闻联播》报道，国家外汇管理局日前发布消息称，外汇管理部门对个人外汇信息申报管理进行完善，不涉及个人外汇管理政策调整，个人年度购汇额度依然是等值5万美元没有变化。但业内人士提醒，个人购汇投资需谨慎。

外汇局有关负责人介绍，近日，外汇管理部门对个人外汇信息申报管理进行完善，不涉及个人外汇管理政策调整，个人年度购汇便利化额度没有变化。境内个人凭有效身份证件进行真实性购汇需求申报后，直接在银行办理年度便利化额度之内的购汇；便利化额度之外的经常项目购汇，凭有交易金额的真实性证明材料办理，不存在任何障碍。

随着美元持续走强和人民币在岸汇率下降，外汇理财产品走俏。华夏银行南京分行一位理财经理表示，一些外汇理财产品甚至需要秒杀才买得到。正常的产品发行期是七天，但是（美元理财产品）每次两天不到就被抢购完毕了。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，从个人角度来说，一些资产较为丰富的个人选择资产多元化配置无可厚非，但是否都有配置多元化外币资产的需要，则因人而异，影响汇率变动的因素较复杂且存在不确定性，尤其是海外投资需要有较高的专业素养。

业内人士提醒，美元经过前期持续走强之后，单纯因短期汇率变化而进行的购汇有一定盲目性，需要谨防高位接盘。因为，如果没有留学、旅游等实际外币消费需求，再兑换回人民币时，汇率差也不可忽视。建议广大客户还是要真正去做资产配置。