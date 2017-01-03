中国名酿商标争议定案 茅台除“国酒”之名

（联合早报网讯）中国大陆“国酒”商标之争终告落幕，在汾酒、五粮液、剑南春、水井坊等名酒企业联手狙击下，茅台集团被判不得再用“国酒”商标。中国大陆律师指出，根据2015年最新修订的《广告法》，茅台用“国酒”作宣传，诱导公众把茅台等同于全国最好的酒，对其他优质酒业不公平。

据星岛日报报道，産于贵州遵义市茅台镇的茅台白酒，至今有800多年历史，与苏格兰威士忌、法国白兰地齐名世界3大蒸馏名酒。1949年后，茅台被当作国礼，赠送给外国政要。多年来，茅台集团一直以“国酒”作宣传，并于2012年获国家商标局初审通过“国酒茅台”商标，但此举遭到同业的联手反对。

包括汾酒、五粮液、剑南春、水井坊、郎酒、沱牌舍得等国内名酒企业，集体向国家工商总局商标局递交异议报告。时隔4年，国家商标局在2016年最后一个工作日发布公告，决定“国酒茅台”商标不予注册，商标争议终告落幕。商标局认爲，“国酒”一词带有“国内最好的酒”、“国家级酒”的评价性含义，若由茅台永久性地独占使用，容易对公平的市场竞争秩序産生负面影响。

2015年最新修订的《广告法》规定：广告不得使用国家级、最高级等用语，否则即构成夸大宣传并带有欺骗性，应予以驳回。北京盈科律师事务所合伙人冯世锋指出，茅台透过宣传国酒代名词，诱导公众把茅台等同于全国最好的酒，对其他酒企不公平。