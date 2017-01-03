北京回龙观镇原书记贪贿3400万获刑13年

（联合早报网讯）北京昌平区回龙观镇原镇委书记郭向东，利用职务便利收受财物1400余万元，还伙同他人侵吞2000万元公款，法院一审以郭向东犯受贿罪、贪污罪判处其有期徒刑16年，并处罚金120万元。郭向东不服上诉到北京高院，北京青年报记者近日获悉，北京高院终审判处郭向东有期徒刑13年，并处罚金70万元。

据北青网报道，今年48岁的郭向东，历任北京市昌平房地产开发有限责任公司（以下简称昌房公司）党委书记、总经理，北京铭嘉房地产开发有限公司（以下简称铭嘉公司）董事长、总经理，昌平区百善镇委员会党委书记、回龙观镇委员会党委书记。

此案开庭时，郭向东表示认罪，并称送钱者有一些是领导，收钱属不得已。此外，郭向东收钱后曾将钱款退还，但后被再次退回。

法院一审以贪污罪判处郭向东12年，并处罚金60万元；以受贿罪判处郭向东12年，并处罚金60万元，决定执行有期徒刑16年，并处罚金120万元。

因为认为量刑过重，郭向东上诉到北京高院。

最终，北京高院以郭向东犯贪污罪，判处有期徒刑6年，并处罚金人民币20万元；犯受贿罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币50万元，决定执行有期徒刑13年，并处罚金人民币70万元。