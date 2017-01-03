同性恋不是病 台湾将修法禁止治疗

（联合早报网讯）台湾台中市政府去年接获民众陈情指出，有医护人员诊断其为“同性恋”，并进行性倾向扭转（回转）治疗，导致身心受创，有立委呼吁修法列为禁止的医疗行为；卫福部近日预告，将修订“医师法”，未来医师不得执行性倾向扭转疗程，违者可处五十万罚锾、甚至可停业撤照，预计最快三月上路实施。

据自由时报报道，台湾卫福部医事司长石崇良表示，邀请精神科专家会议讨论后，均认为同性恋不是病，并无治疗必要，且尚无科学证实性倾向扭转治疗可以改变性别认知，反而是家长强迫儿童或青少年接受相关疗程，恐造成身心受害，因此决议修法。

台湾精神医学会理事长赖德仁表示，世卫组织、世界精神医学会均认为非异性恋的性倾向并非精神疾病，也不是人格发展缺陷，而是人类发展多样性的正常展现，并无治疗必要，且任何企图改变性倾向的作法都缺乏科学证据支持，所谓“对于同性恋的治疗”反可能会滋长对于同性恋的偏见和歧视，因此支持修法。

台湾性教育学会理事杨聪财医师也说，目前并无证据证实性倾向扭转治疗有效果，反可能造成个案出现不快乐、忧虑、焦虑、愤怒等负面情绪，进而发生情绪障碍，实应禁止。

台湾卫福部预告“医师执行性倾向扭转（回转）治疗之行为，为医师法第廿八条之四第一款规定不得执行之医疗行为”草案，明定未来医疗院所不得再执行性倾向扭转治疗，违者将可处十万元以上、五十万元以下罚锾，得并处限制执业范围、停业处分一个月以上、一年以下或废止其执业执照；情节重大者，并得废止其医师证书。草案将预告六十天广征各界意见。