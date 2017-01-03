香港曾荫权案开审 曾偕妻到法院神情轻松

（联合早报网讯）香港前特首曾荫权被控行政长官接受利益罪及公职人员行为失当罪的案件，今早在高等法院开审，预计审讯20天。曾荫权早上8时多与妻子鲍笑薇一同到庭，他下车时面露笑容，神情轻松。

被问到对案件是否有信心和紧张与否，曾荫权均没有回应。

据明报报道，司法机构网页显示，今天并没安排陪审员到庭，估计案件将不会抽选陪审员。案件安排在高院科技法庭审理，庭外大堂亦会直播庭内情况。

由于预期案件会受到社会广泛关注，司法机构就入庭旁听作出特别安排，公众及记者须于早上轮候领筹，才可旁听。

曾荫权早前被加控一项行政长官接受利益罪，控方亦获准修订两项原有的公职人员行为失当罪名内容。3项控罪一旦定罪，各罪最高刑罚为监禁7年，其中行政长官接受利益罪另可罚款50万元。

行政长官接受利益控罪指出，曾荫权于2010年1月1日至2012年6月30日，涉嫌接受深圳东海花园的三联式住宅物业的整修及装修工程的利益，作为他以行政长官及行政会议主席身分，考虑及决定雄涛广播有限公司（后改名为香港数码广播有限公司）提交的申请的报酬。

另外两项公职人员行为失当罪指出，曾荫权被指于2010年1月1日至2012年6月30日出任行政长官及行会主席期间，涉嫌参与决定雄涛提交的上述申请，但没有向行会申报或披露；曾荫权又被指当何周礼为上述物业进行室内设计工程期间，建议授勋予何，但没有向时任特首办常任秘书长等披露。