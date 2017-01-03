专家建议：控制转基因大豆进入食用豆市场

（联合早报网讯）中国加入世贸组织已经整整15周年。15年前，按照承诺入世后实行农产品贸易自由化，中国取消对大豆、油菜籽等进口关税壁垒。相比于玉米、大米和小麦等粮食品种，在中国的入世承诺中，大豆是贸易保护程度最小、市场开放程度最高的大宗商品品种。也因此，国外转基因大豆随之潮水般涌入。

据澎湃新闻网报道，中国是大豆原产地，但随着加入世贸组织，中国逐渐成为全世界最大的大豆进口国，共消费了世界大豆总产量的1/3左右，进口量占全世界贸易量的64%。随着大豆进口的逐年递增，引发了人们对于中国大豆产业安全的种种顾虑与担忧。

2015年中国大豆产量仅占世界总产量的5%，自给率仅12%左右。2014年，中国开始取消玉米补贴政策，转而对大豆种植进行补贴，这是否能成为中国大豆产业发展的新契机？大豆该走什么样的中国化道路？

在日前举行的“中国·大兴安岭大豆产业发展战略高峰论坛”上，中国农业科学院作物科学研究所研究员韩天富建议，控制转基因大豆进入食用豆市场，开发适于加工不同食用豆制品的专用大豆品种，形成绝对优势。如豆腐用大豆要求可溶性蛋白比例高；豆浆用大豆要求蛋白质和水苏糖含量高，亚麻酸、油酸和亚油酸含量低；菜用大豆应选择蔗糖、天门冬氨酸与谷氨酸含量高的品种；酱油用大豆应选择不饱和脂肪酸、糖分、球蛋白及脂肪含量高的品种。