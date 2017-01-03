中国2016年底公募基金规模逾9万亿元

（联合早报网讯）中国2016年底公募基金整体规模突破9万亿元人民币大关，再创历史新高。天弘基金管理公司以8,449.67亿元的规模依旧排名公募基金公司规模榜首。不过，与以往稍显不同的是，委外成为去年基金公司规模排名战的最大变量，银行系基金集体发力。

业绩方面，剔除掉因巨额赎回等因素造成净值异常波动的情况，兴业聚利灵活配置以29.85%的年化回报率领跑公募基金。

据中国证券报报道，银河证券基金研究中心的数据显示，在资产净值规模前十名榜单上，博时基金上升最快，较2015年上升五位，以3,744.77亿元排名第七。其次，南方基金上升三位，以3,801.76亿元排名第五。

若从有效资产净值规模的角度出发，可得到另一组排位，前十名的基金公司依次是天弘、易方达、工银瑞信、华夏、博时、嘉实、汇添富、南方、富国和广发基金。

所谓“有效资产净值规模”，是指从基金管理公司管理费收入角度出发，根据基金管理费率和基准管理费率的比例对资产净值和份额规模进行折算。例如：货币市场基金管理费率是0.33%，基准管理费率取股票基金管理费率1.5%，则1个货币市场基金相当于0.22个股票基金。

截至2016年底，公募基金行业整体规模得到较大发展，各类基金总规模突破9万亿元大关，全年增长6,927亿元，增幅为8.24%。