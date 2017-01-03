阿里山森林铁路恐“断炊” 面临存废危机

（联合早报网讯）台湾著名的阿里山森林铁路，从日治时代兴建已来，已有百年历史，堪称是台湾的国宝级资产。如今却面临天灾侵袭和多次经营权转手问题，每年有高达3亿元的亏损，可能将走向结束营运的关卡。

据台湾联合报报道，阿里山森林铁路经营权经多次转手，本由林务局辖管，2010年4月因发生断树砸中列车的5人死亡意外，当时行政院就将其委托台铁经营，后来又转变成林务局出资、台铁代管。原本林务局和台铁再将“协助营运契约”延1年，但是“林务发展及造林基金”即将在年中见底。

报道提到，不仅在资金上短缺，铁路养护成本高也是重要原因。台铁表示，光是常发生的边坡土石滑落，修复金额就要上百万元以上，虽然在去年5月票价已调涨，是20年来首见，但却仍然无法解脱亏本的命运，每年都是“赚1亿、亏4亿”，客乘量每年也从194万掉到160万人次。

《联合报》报道，目前林务局和台铁，都没有要接阿里山森林铁路的计划。林务局表示，“林务发展及造林基金”没有资助台铁的计划。近年来营运亏损的台铁，先前委托顾问公司评估林铁的未来方针，分析分别或共同营运，以及公司化、成立法人组织或林铁管理总所等5项方案，经过评估后的最佳方案，是林务局独自经营。