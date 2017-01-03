中国航天今年“小目标”：对接天宫 月球取土

（联合早报网讯）在已经过去的2016年，中国航天交了一份令人满意的成绩单：新一代运载火箭长征五号、七号成功首飞，海南文昌航天发射场正式投入使用，天宫二号、神舟十一号载人飞行任务圆满成功等，中国全年宇航发射次数超过了俄罗斯的17次，以22次的成绩与美国并列世界第一。

据科技日报报道，2017年，中国航天将再创新高。记者了解到，2017全年计划实施约30次发射任务，不仅载人、探月、北斗、高分等国家科技重大专项将继续推进，在通信卫星、遥感卫星、科学实验卫星以及商业航天领域也将“多点开花”。

中国载人航天工程办公室主任王兆耀此前表示，中国首个货运飞船天舟一号，将于2017年上半年，在海南文昌航天发射场由长征七号运载火箭送入太空，与天宫二号交会对接，开展推进剂补加等试验。

中国国家航天局副局长吴艳华近日表示，中国将在2017年12月前后发射嫦娥五号探测器，实现月球软着陆以及采样返回。这意味着中国探月工程“绕、落、回”三步走的最后一步即将完成。

记者了解到，中国新一代北斗卫星导航系统信号体制已经确定，计划于2017年公布，北斗系统全球组网也将拉开序幕。目前中国已有22颗北斗导航卫星在轨运行，其中新一代卫星达到7颗。“如果能在2018年以前发射18颗左右新北斗卫星，就将构成全球基本星座。” 中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其说。

国防科工局重大专项工程中心主任、高分专项工程总设计师童旭东此前透露，中国将于2017年发射高分五号卫星。高分五号装有高光谱相机和多部大气环境和成分探测设备，将与此前发射的4颗高分系列卫星组网运行，进一步丰富中国自主高分辨率遥感数据类型。

此外，中国风云家族等气象卫星有望添丁，首颗高通量卫星中星16等通信卫星蓄势待发，硬X射线调制望远镜卫星、张衡一号电磁监测试验卫星以及实践十三号等科学卫星也有望在2017年升空。

近两年来，中国商业航天发展迅速。1月上旬，吉林一号灵巧视频星03星将在酒泉卫星发射中心升空，加入吉林一号商业卫星组星。这也是快舟十一号运载火箭的首次商业发射。

2016年年底，中国0.5米级高分辨率商业遥感卫星——高景一号01组双星升空。2017年，它们将迎来两位小伙伴。届时，4颗0.5米高分辨率光学遥感卫星完成组网，将实现全球任意地点每天重访一次。

一年内，航天科工虹云工程的首颗技术验证星也将升空。该工程建成后，能让用户在世界任意角落接入互联网。