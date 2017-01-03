台男子警局外自焚亡 遗信封写“国民党不倒，台湾不会好”

（联合早报网讯）今天清晨2时许，台湾一名61岁男子在台中市一间派出所外自焚身亡。据悉，该名男子曾3度检举该派出所警员服务态度差，更于去年4月驾驶电单车冲撞警用电单车后被捕，在录口供时曾声称“像我这种人，去死一死最好，请法官把我关起来”。

据中央社报道，该名自焚身亡的男子姓廖。他于今天凌晨2时7分许，手提大型塑胶桶，步行至台中永兴派出所旁的警用电单车停车处，然后取出一瓶约500毫升的易燃溶液，将液体倒在身上，并点火自焚。火势猛烈波及6架警用电单车，甚至发出爆炸声。男子的痛苦喊叫声及现场火光惊动当值警员，立即用灭火器救火，当火势扑灭后发现一具男尸。

警方调查后表示，现场遗留一个大型塑胶桶，桶内有一个写上“国民党不倒，台湾不会好”的空信封，以及半瓶参茸酒、雨鞋及盛载易燃溶液的胶樽。

警方指出，死者是一名油漆工，去年4月因驾驶电单车违规遭警方发出告票，他当时不服，情绪激动并拒绝签收罚单，随即开车多次冲撞警用电单车，被警方依妨害公务罪逮捕。他坦承冲撞警车，录口供时称自己“去死一死最好”，希望法官将他关起来，他又称“我就算有钱，也不会去缴付（违规罚单）”。

台中地方法院简易庭在去年4月28日将他判监3个月，但他并没有到案服刑，8月起被通缉。他曾于去年致电永兴派出所当值警员，查询该如何处理妨害公务通缉案，警员建议他尽快报到但遭拒绝，随后更检举该警员服务态度差。

警方目前无法判断其自焚动机，但推测可能与妨害公务案有关。