雾霾导致游轮无法进港 两千多乘客海上漂泊两天

（联合早报网讯）昨天下午4点多，在海上漂泊了两天的游客王女士，终于在天津港登陆上岸，准备搭车回北京。受到天津雾霾天气的影响，原本定于去年12月31日就可以回到北京的她不得不在船上多待了两天，连跨年夜都是在游轮上度过的。

据北京晚报道，去年12月，王女士报名参加旅游团，搭乘游轮去韩国和日本游玩。12月26日，王女士先从北京出发到天津，在天津港口搭乘游轮后再去往韩国和日本。原本整个行程只需要六天，即去年12月31日，王女士就能回到北京，和家人一起度过一个快乐的元旦。但是这一切都被一场雾霾所打破。

去年12月31日，当王女士所搭乘的游轮将要抵达天津港口时，却被港口的工作人员告知由于雾霾的影响，视线不清，为了保障游轮的安全，大家只能在海上等待。王女士的父亲告诉记者，按照原定的计划，去年12月31日晚上8点，女儿就可以回到北京跟家人一起欢度跨年夜，但是他收到了女儿发来的信息，说不知道 什么时候才能回京。一连三天，游轮都无法靠岸，船上的两千多名游客只能待在船上，而船就漂在距离港口几十海里的海域。好在游轮上的娱乐设施还不少，生活起 居并没有遇到什么困难。

记者了解到，船上有两千多游客和旅行社的工作人员。旅行社工作人员告诉记者，游轮迟迟不能靠岸，是因为当时的能见度实在是太 低了，为了保障大家的安全，只能等待港口的通知。虽然游轮不能靠岸，不过大家的跨年夜却过得并不孤单。旅行舍也安排了酒会，给游轮上的游客们提供免费饮食。“游轮不像机场等公共场所，只能无聊地等待，船上有游泳池、健身房，大家还是有很多娱乐可以消遣时间。”

昨天下午4点多，经过近两天的等待，游轮终于安全停靠进天津港口，船上游客陆续返家。