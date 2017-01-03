台媒：传大陆要“断三通” 台无须自乱阵脚

（联合早报网讯）台湾媒体报道，中国大陆相关人士释出北京将在有必要时停止“三通”，在经济上孤立台湾的讯息，台涉两岸事务人士认为，两岸经贸是全球经济体系一环，北京要断三通并无迹象、也无可能，较类似大陆对台的舆论战，台湾不须自乱阵脚。

据联合新闻网报道，所谓“三通”，指两岸间的“通邮”、“通航”、“通商”。

对于相关报道，陆委会发言人邱垂正表示，没有听过类似的官方说法，对于报道引述消息人士的非官方说法，不予评论。

台方涉两岸官员认为，就算祭出经济制裁也不会成功，因被制裁国绝不会屈服，而经济行为比政治行为更灵活，可以采取各种变通方式互通有无，基本上世界上的经济制裁都以失败收场，在没有民主原则和台湾普遍民意下，台湾人民也不会屈服在对岸压力之下。

他分析，中国经济短期没有复苏迹象，若北京中断“三通”是两败俱伤，也违反WTO（世贸组织）原则；相关说法类似中方对台释出的舆论战，台湾不须自乱阵脚。

报道指出，习近平日前在中国全国政协新年茶话会上谈到2017年两岸关系，表示要坚持九二共识，推动两岸经济社会融合发展；中国大陆的国台办主任张志军则在新年贺词中提到，推动两岸经济社会融合发展是两岸关系发展的内在要求，符合两岸人民的利益和愿望。