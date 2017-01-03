国民党民调支持度居冠 绿委讽：活在自己世界

（联合早报网讯）国民党今日所公布民调，在关于各主要政党支持度方面，支持国民党者达29.9%居冠，超越民进党的26.3％、时代力量的10.1％及亲民党的3.1％。民进党立委陈亭妃讽刺说，国民党一直活在自己的世界；时代力量党团总召徐永明则质疑此民调有自吹自擂之嫌。

台湾《自由时报》报道，国民党今日召开记者会，公布委托“趋势民意调查股份有限公司”所做之“全国政党形象民意调查报告”民调，在各主要政党支持度方面，依序为国民党29.9%、民进党的26.3％、时代力量的10.1％及亲民党的3.1％，相较去年10月10日所做民调，国民党上升6.9%。

对此结果，陈亭妃表示尊重，但抨击国民党“一直活在自己的世界里”，并指自520新政府上台后，国民党不断用杯葛、扰乱作法，人民也厌恶此做法，如今又用此民调说支持度高于民进党，等于否定先前各家民调，上述的作法让人民认同不高，民调当然令人质疑。

徐永明认为此民调有“自吹自擂”之嫌，并指未来应公布完整问卷，让人知其设计内容及方向，其结果也要看问卷设计，若将政党认同部分放在后面，前面所问题目会影响后面的部分，公布自家民调若是自我鼓舞就算了，但民调应是政党了解民意趋势、方向的工具。