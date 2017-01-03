中投欣裕台暂不收归国有 党产会不抗告

（联合早报网讯）针对法院裁定停止执行中投、欣裕台收归国有，台湾行政院不当党产处理委员会今天（3日）决定不抗告，原因是已达到冻结财产及让政党公平竞争目的，至于未来收归国有，则要视何时结束本诉。

中央社报道，不当党产处理委员会今天下午召开记者会，发言人施锦芳表示，针对台北高等行政法院审理社团法人中国国民党、中央投资股份有限公司、欣裕台股份有限公司与党产会间2016年停字第125、127、128号声请停止执行事件裁定结果，经徵询各委员的意见后，决定不抗告。

施锦芳说，北高行将“认定国民党所持有之中投及欣裕台股权是不当取得财产”视为一个确认处分，同时也在裁定意旨中否准这一部分的停止执行声请；也就是说，北高行正面肯认了党产会认定国民党持有之中投及欣裕台的股权，属于不当取得之财产，依政党及其附随组织不当取得财产处理条例第五条及第九条规定，不当取得之财产禁止处分，也就实际保全了不当党产，同时也阶段性地达到了一再声明的立场：创造政党公平竞争的环境。

媒体询问党产会对法院裁定中投及欣裕台停止执行收归国有，那何时才会收归国有？施锦芳说这要视何时本诉结束。不过她也说，目前看起来这两家公司无法马上移转持续营运，其财务状况会一直是党产会要处理标的。

列席记者会的党产会专任委员连立坚则补充说明，各委员对不抗告有高度共识，原因是处理党产归属，除了让属于国家的回归国家，其次更重要是为了政党政治健全发展。

连立坚说，没有一个党派可以在有更多不当资源下，去产生不公平的竞争，现阶段最重要任务就是冻结有疑义的党产，这部分已得到北高行认可，所以在冻结财产及让各政党公平竞争目的都满足下，委员有高度共识做出不抗告决议。

党产会也发布新闻稿表示，虽然在移转的部分被停止执行，但依北高行的裁定意旨显示，停止执行是为了能够让相关争议，透过诉讼的正式程序加以釐清并同时落实转型正义精神，党产会认同最终是要透过诉讼解决不当党产的争议。

党产会进一步表示，现在该是国民党如实衡量自身的正当财产收入，量入为出规划自身营运成本的时候，不应该有某一政党一方面得以取得政府给它的竞选费用补助，另一方面又能拥有党国一体年代留下的不当党产的资源挹注，这绝对是不公平的。

党产会去年决议将国民党持有的中投、欣裕台股权资产收归国有，事后国民党、中投、欣裕台均声请“停止执行”，台北高等行政法院审理后，在12月中旬裁准在诉讼终结确定前，须停止执行。