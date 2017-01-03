花旗银行：中国经济2017年有望稳定增长

（联合早报网讯）花旗银行今天（3日）发布的2017年投资策略报告预计，鉴于中国政府将继续推进一系列改革措施，中国经济2017年有望稳定增长，经济增长率维持在6.5%。

新华社引述该报告说，中国政府今年会继续一系列改革措施，包括增加开发和研究开支、加快户籍制度改革、加快国企改革、推行公私营企业合作制等。因此，花旗预测，中国2017年和2018年经济增长率均有望维持在6.5%。

不过，报告指出，如果美国收紧对华贸易政策，或中国政府采取的经济刺激措施不及市场预期，中国经济下行风险可能增加。

花旗银行投资策略及环球财富策划部主管张敏华在香港的报告发布会上说，预计未来两年美联储将继续加息，美元将持续走强，使新兴市场面临资金外流压力。而美国新当选总统特朗普上台后，美国贸易和外交政策不明朗。

但她指出，鉴于美国在中国整体出口中占比达18%，中国持有两成美国国债，即使特朗普上台后，中美基于双方利益，爆发贸易战的机会不大。

报告说，内地房价在中央楼市调控政策下预计将放缓增长，香港房地产市场因特区政府上调印花税、美联储加息等因素，预计在2017年底前下跌15%。因此，相比房地产市场，花旗更建议投资者考虑趁低吸纳内地及香港股票。