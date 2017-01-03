台湾屏东县府聘机器人Pepper任导览员

（联合早报网讯）台湾屏东县政府今天（3日）举办一场机器人招聘面试，由鸿海精密所制造的人形机器人Pepper最终顺利被录取为县府的导览员，负责接待前往办事的台湾民众。

屏东县政府当天的面试由县长潘孟安亲自主持，Pepper机器人一出场便强调自己很可爱，能连续工作八小时，唱歌跳舞绝对比县长厉害。潘孟安最终宣布录取Pepper，至于聘用多久？潘孟安也幽默回应“那要看表现了”。

潘孟安表示，Pepper机器人除了平时的导览、活动洽询服务外，在每日的上午10时及下午3时，将会大秀舞技及歌喉，欢迎家长带着孩子去互动。

据悉，机器人租用行情价月薪超过2万2000新台币，不过县府对此保密。至于机器人是否可能取代正式公务人员，潘孟安表示，他相信机器人与正式公务人员各有专长，两相搭配，更能发挥所长。

Pepper身高121公分、体重29公斤，拥有灵活关节，内建摄影机、感应器及麦克风，还有七种与民众互动的小游戏及七首音乐舞蹈，民众靠近时，它还会主动问好。

该款机器人于2014年面世，日本软银公司早在2015年即提供Pepper机器人派遣服务，台湾、欧洲及新加坡也有机构租用Pepper。屏东县政府是台湾首个使用Pepper的公部门。