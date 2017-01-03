《美国队长3》称霸香港2016年电影票房

（联合早报网讯）香港票房有限公司今天（3日）公布的最新数据显示，2016年香港票房总收入达19.47亿元（港币，下同），较前年同期微跌约2%。其中，美国漫威影业公司出品的科幻动作片《美国队长3：英雄内战》（Captain America: Civil War）成为去年香港电影票房冠军。

香港票房有限公司表示，去年香港首轮上映的电影整体数量为348部，香港电影占61部，非香港电影占287部。整体数量较前年增长4.82%。

综合2016年香港电影市道整体情况，香港电影消费市道稍微下降，中西票房总收入达19.47亿元，与2015年同期的19.86亿元，下跌1.97%。打入十大票房排行榜的电影以非香港电影为主，香港电影仅占两个席位。

排行榜中，超级英雄大片《美国队长3：英雄内战》斩获1.13亿元，高居榜首，远远甩开排名第二、收入6800.46万元的韩国殭尸灾难片《尸杀列车》（Train To Busan）。

香港电影方面，以由梁乐民、陆剑青执导，郭富城、梁家辉、杨采妮等主演的《寒战2》表现最佳，获得6624.42万元，位列第三；另一香港电影、由周星驰执导的《美人鱼》则排名第七，收入为5523.62万元。