港中文大学调查：青年对政府信任度低

（联合早报网讯）香港中文大学香港亚太研究所辖下“青年研究中心”进行了名为“香港青年的社交媒体应用及政治参与”问卷调查，以随机抽样方式手提电话访问800多名15岁至29岁市民，发现六成以上受访青年“非常不满意”或“相当不满意”特区政府表现，并“非常不信任”或“相当不信任”政府。而当中以社交媒介为公共事务资讯最主要来源的青年，普遍对政府的满意度和信任度较低，佔整体受访者约四成六。

《星岛日报》报道，虽然青年普遍不满政府表现或不信任政府，但调查亦发现青年网上或线下的政治参与度不高，以“网上发表或转载有关政治或公共事务的评论或资讯”为例，即使其参与率为受访者最高，亦只代表受访者在过去12个月中只曾参与“一两次”。中大社会系教授赵永佳认为，结果反映活跃于政治行动的青年数目其实很少，社会认为年轻人激进只是杞人忧天。

18岁或以上受访者中有六成表示有在去年立法会选举中投票，中大政治与行政系副教授黄伟豪估计青年倾向用投票直接表达意见，成本最低亦最实际，而另一个网上线下政治参与度低的原因，亦可能是青年普遍对政府感到失望，已放弃采取任何行动。

调查还发现青年的包容度颇高，有七成至近九成受访者对精神病康复者、不同种族人士及同性恋者等社群公开争取权益感到“完全不反感”，但仅三成九受访者对“政治立场激进人士”公开宣扬理念感“完全不反感”，数字和其他社群相距甚远。

中大新闻与传播学院院长冯应谦教授估计是不同因素影响，包括社交媒介设计或将政治意见两极化、网上公共讨论尚处萌芽阶段，社会未有良好氛围促进讨论，或因政府未有设立相应机构，向青年宣扬对政治立场的互相包容。