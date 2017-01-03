中纪委与央视再推反腐专题片《打铁还需自身硬》

（联合早报网讯）由中共中央纪委、中央电视台联合制作的电视专题片《打铁还需自身硬》1月3日到5日在央视综合频道首播，为1月6日至8日举行的十八届中央纪委第七次全会造势。

这是继2016年10月大型电视专题片《永远在路上》八集播出之后，中纪委推出的第二部反腐专题片。中纪委官网今天（3日）介绍，《打铁还需自身硬》专题片共分三篇：上篇《信任不能代替监督》，中篇《严防“灯下黑”》，下篇《以担当诠释忠诚》。专题片从加强纪检干部队伍建设角度，讲述中共十八大以来纪委系统是怎么防止“灯下黑”“清理门户”的。

据了解，在《打铁还需自身硬》中，广东省政协原主席、省纪委原书记朱明国，中共山西省委原副书记、省纪委原书记金道铭，中纪委第四纪检监察室原主任魏健，中纪委第九纪检监察室原副主任明玉清等十多名严重违纪违法的纪检监察干部将现身说法，展示王岐山主导的纪委监察系统坚决清理门户，严防“灯下黑”的决心和成果。

专题片将展示中纪委管理涉案款物的场景与工作流程。片中也将出现纪委执纪审查现场实拍镜头，以及中纪委官员如何同违纪纪检干部谈话。

据中纪委官网介绍，《永远在路上》和《打铁还需自身硬》是同一套制作班底。参与这两部专题片拍摄工作的中央纪委宣传部干部聂义峰说，《打铁还需自身硬》里的落马纪检干部，很多都是拍摄者自己以前的同事，“昔日老同事，今日阶下囚。这样的巨大反差，给人的震撼也是巨大的”。

中纪委官网还透露，中共总书记习近平多次向纪检监察干部提出：“各级纪委也要解决好‘灯下黑’的问题，自觉遵守党纪国法，你们是查人家的，谁查你们呢？这个问题也要探索解决。”

该官网称，信任不能代替监督。专题片中一个个鲜活案例说明，纪委不是天然的“保险箱”，纪检干部也并没有天生的免疫力，执纪者必须受到更严格的纪律要求，监督者必须受监督。

中共政治局上月28日召开会议，听取中纪委2016年工作汇报，决定本月6日至8日召开十八届中纪委第七次全会。政治局会议称，中共推动全面从严治党取得重要阶段性成果，“反腐败斗争压倒性态势已经形成，得到人民群众称赞，党心民心得到极大提振”。

北京有关人士指出，2015年年初，中共对反腐形势的判断是“腐败和反腐败呈胶着状态，我们在实现不敢腐、不能腐、不想腐上还没有取得压倒性胜利”；2016年年初，中共的判断是“反腐败斗争压倒性态势正在形成”；如今，中共政治局做出“反腐败斗争压倒性态势已经形成”的判断，是对反腐败成就和纪检监察机关的高度肯定。

这名人士预计，中共反腐败斗争的下一个目标，将是“反腐败斗争取得压倒性胜利”。

中共政治局会议要求，2017年，各级纪检监察机关要严把政治关、廉洁关，发现干部有问题及时报告，瞒报的要严肃问责；要扎实推进国家监察体制改革及试点工作，确保如期实现改革目标；要减少腐败存量、重点遏制增量，让广大群众感受到全面从严治党的实际成效。同时，各级纪检监察机关不仅要自我监督，还要接受党内监督、民主监督、群众监督、舆论监督。