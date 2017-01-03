新加坡装甲车仍扣在港 已移至室内存放

（联合早报网讯）新加坡武装部队九辆装甲车目前仍被香港海关扣押，只不过从露天区移至室内仓库，在室内存放已有30天之久。

香港海关今天中午回复《联合早报》询问有关装甲车的去向时说：“该批怀疑受管制物品目前仍存放于海关在屯门的仓库，已于12月6日开始存放室内。”香港海关在今午和昨晚回复本报的询问中均称，由于案件仍在调查，没有进一步资料可提供。

中国外交部发言人耿爽在今天例行记者会上回答香港媒体询问时，未透露更多相关信息，仅重申香港特区政府正“按照有关的法律法规处理此事”。

由商业船运公司APL负责运输的九辆泰莱斯（Terrex）轮式装甲运兵车及装备去年11月23日在香港葵涌货柜码头被查扣，25日被运往屯门海关内河及贸易组码头做进一步调查，至今已被香港海关扣押42天。

香港《苹果日报》昨天发出即时报道称，原本扣押在屯门内河码头海关露天货仓的新加坡装甲车“消失了”。消息传出，一度引发外界关注，那九辆装甲车是否仍在香港境内，或是已移至境外，又或已交还新加坡？《苹果日报》在今天刊登的报道中又称，该报记者过去一个多月，曾多次见到那九辆装甲车被绿色帆布覆盖着，一直放置于货仓空地上，不曾被移动，昨天早上发现不见装甲车踪影。

不过，按香港海关今天的回应，那九辆装甲车在12月6日已移至室内，相当于至今已在室内存放29天。

上述装甲车是在用于台湾的军训后，于11月21日由商业船运公司APL负责运回我国。货柜船于23日停靠香港葵涌货柜码头时，海关人员查询APL船运公司是否有必需的许可和申报，期间扣查了装甲车及装备。

我国国防部上月23日就装甲车被扣押事件发表了第六次声明。该声明表示，新加坡政府在此前的三周里，已正式向香港特区政府表达新加坡的立场，期待事情圆满解决，以及香港特区政府归还资产。

国防部长黄永宏医生上月30日在面簿贴文中说，新加坡武装部队已从事件中吸取经验，并已改变一些现有做法，以更好的保护国家资产。黄永宏也表示，将在国会下一次复会时，进一步阐明事情的来龙去脉。国会将在本月9日复会。