香港深圳在落马洲河套区共同发展“港深创新及科技园”

（联合早报网讯）曾面对土地业权问题的落马洲河套（边界）地区，将由香港及深圳共同发展“港深创新及科技园”。香港政务司长林郑月娥形容，深方终于确认香港自1997年7月1日起，拥有河套地区的土地业权，是一个大突破。

港深两地政府今天（3日）在港府总部举行深港合作会议，会后随即签订“港深创新及科技园”备忘绿，由香港科技园公司成立附属公司，负责园区的上盖建设和营运。

香港特首梁振英表示，新的科技园面积是现有香港科学园的四倍，将是香港历来最大的创科平台，为深港两地创科事业带来机遇。而建立“港深创新及科技园”，可同时解决深圳河整理后，河套区的土地利用问题。

他也说，港深在创科事业上有合作，产生的新动力将不下于30多年来深圳改革开放的动力。中共深圳市委书记许勤说，这次双方加强战略合作具有里程碑意义，深港可以将优势结合，形成一加一大于二的协同效应。

林郑月娥透露，河套地区的建议发展大纲图，建设楼面面积为120万平方米，相等1.37倍地积比。她强调，由于附近有生态及湿地区，所以会控制好地积比及建筑物的高度。

“有关地区是用作高等教育、高新科技研究及文化创意，商业用途很少，亦不会有住宅项目。”她说，其他配套设施将吸引港深两地及其他国内外的顶尖企业、研发机构和高等院校进驻。

港科院院长、前港大校长徐立之说，香港的上游基础科研非常强，而深圳的高新科技生产有优势，香港可以在新的创新科技园，从事更多中游研发，再交由深圳接轨，若果两地能够在河套区有机结合，可达至双赢。

不过，香港中国城市竞争力研究会今天发表的最新竞争力排行榜，香港只能继续排名第二，次于上海，第三位是深圳。

该研究会会长桂强方认为，去年香港经济保持平稳增长，对比全球经济仍有一定优势，但“港独”问题及社会内耗均拖低了香港的经济增长速度。

“深圳生产总值增长速度达8.7%，其城市综合竞争力逼近香港。”他认为，香港应向深圳借镜在新兴科投寻找突破，并呼吁港人勿再搞“港独”，应专注发展经济。