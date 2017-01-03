涉嫌收受利益案开审 曾荫权否认全部三项控罪

（联合早报网讯）香港前特首曾荫权涉嫌收受利益案今天（3日）开审，被告否认全部三项控罪。曾荫权夫妇进入法庭时神情轻松，离开时没有回应记者提问。主审的高院法官陈庆伟批准传媒报道“该案将选出九名港人组成的陪审团”。

曾荫权是首位步入法院犯人栏的前特首，也是香港历来被刑事起诉的最高级官员。控辩双方阵容强劲，两名英国御用大律师David Perry及万江仪（Clare Montgomery），均在早前许仕仁案交过手，这次再决高下，预计将审讯20天。

控方香港廉署首次引用“行政长官接受利益罪”，指曾荫权违反《防止贿赂条例》，涉嫌在2010年1月至2012年6月30日，在无合理权限或合理辩解下，收受深圳福田东海花园三联式住宅物业的装修工程，作为诱因或报酬。

廉署也指曾荫权以特首及行政会议主席身份，在三次行会会议上，分别批准雄涛广播，即后来改名为数码广播的数码声音广播发牌申请、准许雄涛交还AM广播声音牌照，以及批准数码委任李国章为公司董事兼主席。

另外，曾荫权被起诉两项公职人员行为失当罪，分别涉及他在行会会议上，参与批准雄涛有关申请时，没申报或披露或向行会隐瞒他与雄涛主要股东黄楚标，正商议租用深圳东海花园。

而曾荫权提名建筑设计师何周礼授勋时，也没披露其东海花园物业是由何周礼负责设计，自己毋须支付工程费。廉署指曾荫权利用授勋及嘉奖制度，回馈何周礼。以上每一项控罪，一旦入罪最高可判囚七年。

曾荫权夫妇今早7时许，由警方要员保护组陪同下，乘坐公务车离开高级公务员宿舍住所，约7时半抵达坚尼地道圣约瑟堂，进行闭目祷告，逗留约30分钟后离开并直接前往高等法院。

当抵达高等法院时，曾荫权先下车，之后夫妇二人在入口处十指紧扣并停步让传媒拍摄，随后进入五楼会议室与律师会面。曾荫权的妹妹、前渣打中国行长曾璟璇也有到庭，离开法庭时向记者表示感谢大家关心。

开庭后，曾荫权以广东话回应三项控罪时，均以沉重沙哑声音说“不认罪”。他自备手提电脑到庭，自行作记录。

由于案件广受社会关注，司法机构就公众及记者入庭旁听作出特别安排。公众除可入庭旁听，也可在大堂的公众席观看即时转播。

David Perry要求法官下令传媒，今天只可报道被告的姓名、面对的控罪撮要、控辩双方的律师团队姓名、何级法院、法官姓名及案件延至何日。但法官批准传媒可以报道该案将遴选九名陪审员。

案件审理期间，曾璟璇先到法庭饭堂午膳。而早上曾到庭的曾太曾鲍笑薇，在中午午饭前，带着环保袋返回法庭，将自制的“爱心三文治”供丈夫享用。她没有进入庭内或在庭外看直播，独自一人在会议室内等候。

其后，由于法庭规定不准在会议室进食，曾荫权夫妇决定离开法院午饭，曾荫权向记者称“要守规矩”。他离开前还向记者表示“新年进步”，在回应记者问题时，他说：“老人家经常会声沙哑。”

曾太则面露笑容跟记者表示，将每日陪同曾荫权到法庭，直至审结完毕。案件今早10时续审。