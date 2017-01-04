台湾走向解体？ 台气象专家：媚日政府还不快反省

（联合早报网讯）曾在台湾媒体任职、现为自由撰稿人的日籍资深媒体人本田善彦，日前在香港《亚洲周刊》撰文表示，台湾现今当家者不爱惜台湾，且对台湾的情感也很别扭，导致民心涣散，对于台湾未来的隐忧，他担心台湾就如同东德一样走向自我“解体”。台湾资深气象专家李富城则藉此事在脸书（Facebook）酸批，这么媚日的政府，却“被日本人说成这样，还不知道反省”。

台湾联合新闻网报道，本田善彦表示，以往若执政党不振，下次换个党就好了，但台湾已经历经三次政党轮替，但状况却层出不穷。蔡英文上任后，高调宣言2025年实现非核家园，却不知道去哪找替代能源；蔡英文向原住民道歉，但却不清楚如何赔偿早期被汉人移民侵略的原民，现今当家者“好像还没有具体可行的蓝图”。本田指出，不管是婚姻平权、不当党产或是一例一休这些代表所谓转型正义的议题，不但无法凝聚初步共识，相反地却造成社会阶层的对立及分化。

他批评，台湾政党若还沉溺在权力的斗争当中，导致政权内部开始瓦解，并让社会处在统独、阶级或蓝绿之间矛盾的困境中，没有了基本共识和价值，台湾的民众就会开始对一切无感，最后就会落得像东德崩解的下场。本田表示，一个国家的消失，绝对是因为长期累积的弊病和矛盾，而台湾剩下的时间，“也许比我们评估短得多”。

台湾气象专家李富城在脸书转贴相关新闻并表示，这么媚日的政府，却被日本人这样说，若还不知道要反省的话，就“真的是《白白目目》”。报道指，除批评政府外，“白白目目”似乎也在讽刺元旦台湾总统府发放春联“自自冉冉，观喜新春”的错字风波。