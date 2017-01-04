港媒：梵蒂冈转向大陆撕裂台湾对外政治同盟网络

（联合早报网讯）参考消息网今天（4日）引述港媒称，两岸“休兵”已经结束。中国大陆正在加紧向具有“台独”倾向的民进党蔡英文施压，台湾则担心大陆在故意试图削弱其“国际关系”体系。在失去两个非洲邦交国之后，台湾如今紧盯大陆向梵蒂冈乃至其在拉美的政治盟友示好的行为。

香港亚洲时报在线1月1日报道称，在台湾前总统马英九的八年任期内，大陆与台湾形成了心照不宣的“外交缓和”状态。北京早在去年3月份就结束了这种做法，与台湾的邦交国冈比亚复交。

最新进展是西非的圣多美和普林西比于12月20日与台湾中断了外交关系，此举显然是因为台湾决定拒绝这个债务缠身的西非岛国提出的援助要求。

大陆称赞圣多美和普林西比的决定是回到了“一个中国原则”的正确轨道上，并且于12月26日与这个位于几内亚湾的非洲国家恢复了外交关系。

报道称，大陆批评蔡英文拒绝承认“九二共识”，台湾陷入了困境，遭到21个尚存邦交国中的许多国家的勒索，这些邦交国大多是大洋洲、非洲和拉美的不发达国家，与台湾建交只是为了获得财政和发展援助；在“金援外交”竞争中，大陆势必会战胜昔日的手下败将——台湾。

报道称，作为大陆与台湾“外交之战”的“首要战利品”，梵蒂冈对大陆的示好姿态十分敏感。

报道还说，梵蒂冈是台湾正式“外交”的基石，如果它转而与中国大陆建交，将会进一步破坏台当局的“政治同盟网络”，尤其是在拉美地区。台湾必须采取行动尽可能挽回局面；台湾外交部政务次长侯清山2016年12月21日承认，还有一个国家可能很快将中断与台湾的外交关系。他没有具体说明是哪个国家，但有传言说这个国家可能是巴拿马、洪都拉斯或者尼加拉瓜其中的一个，但尼加拉瓜予以否认。

报道称，为了维护在拉美的“外交同盟”，台湾肯定希望大陆与梵蒂冈的对话继续限于停滞。另一方面，蔡英文应该设法与大陆达成安排以缓解两岸紧张关系。美国当选总统特朗普2016年12月2日与这位台湾领导人进行电话交谈，后来又质疑北京的“一中”政策，从而也导致紧张关系加剧。