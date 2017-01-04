马英九泄密案 台媒：农历春节前起诉

（联合早报网讯）台北地检署侦办泄密案，上个月首度以被告身分传唤台湾前总统马英九。周刊报道，前检察总长黄世铭证词不利马英九，台北地检署已完成对教唆泄密的犯罪事实认定，将于农历年前起诉马英九。

柯建铭自诉控告马英九有泄密及诽谤，《镜周刊》报道，马律师团对于法院审理柯建铭自诉部分很有信心，认为马英九可能获判无罪，但对于北检侦办泄密的部分却忧心忡忡。

报道指出，周刊掌握消息，检方上个月传唤被告马英九与证人黄世铭、罗智强及江宜桦后，已厘清马英九的犯罪事证，只要法院审理柯自诉马泄密案告一段落，检方随时会侦结起诉。

报道说，知情人士透露，北检侦办中的第二阶段，马英九要求黄世铭去向当时行政院长江宜桦报告的教唆泄密案，恐会比北院审理柯的自诉案难打，因为黄世铭至今一再表示，2013年8月31日向马报告关说案后，原本无意向江宜桦报告，是因马英九指示才在同年9月4日向江报告，律师团一致认为这部分说词对马非常不利。

另一方面，黄世铭向马报告案情，已被高院判决有罪定谳，且依判决书见解，马英九与黄世铭显是泄密案的共犯结构。

针对马英九可能涉及教唆泄密案，可能遭北检起诉，周刊记者向马办查证是否会担心，马英九办公室表示“没有评论”，北检则表示“侦查不公开”。