中国城市竞争力排行榜 上海再夺冠

（联合早报网讯）中国城市竞争力研究会3日在香港发布2016年中国城市综合竞争力排行榜，上海继续排名第一，香港及深圳则位居第二及第三名。

中国城市竞争力研究会会长桂强芳在当日的记者会上表示，本次发布的榜单是该机构历时一年、对中国358个地级以上城市的综合竞争力进行分析比较后的最新研究成果。

他表示，2016年香港经济持续保持平稳增长，在全球范围内仍显现出比较优势，但社会内耗在一定程度上阻滞了香港经济增长的速度。此外，在全球经济萎缩的背景下，深圳坚持创新驱动、转型升级及绿色低碳等发展方向，扎实推进供给侧结构性改革，GDP增速为8.7%，表现优异。

位列第四至第十名的城市分别是北京、广州、重庆、天津、苏州、杭州及南京。上海在该评比中已是连续四年排名首位。

“综合竞争力”评价指标体系包括经济、社会、环境和文化四个系统，由综合经济竞争力、人力资本教育竞争力等10项一级指标、50项二级指标和216项三级指标等综合计算而成。

该机构当日还发布了其它15项排行榜，包括六项中国城市的分类榜单及九项全球国家与城市的分类榜单。其中，全球国家（经济体）竞争力排行榜中，美国、中国及日本分列前三名；中国城市成长竞争力排行榜中，深圳、天津及重庆分别位列前三名；香港在全球最开放城市排名中位列第三，在中国最安全城市排名中位列第一。

中国城市竞争力研究会1998年在香港注册成立，是中国较早涉足城市竞争力研究领域的学术机构，2002年推出第一份中国城市竞争力排行榜。