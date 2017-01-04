自贸释红利 厦门成中国酒类进口重要口岸

（联合早报网讯）福建厦门出入境检验检疫局今天（4日）披露，2016年，厦门口岸共报检进口白兰地203万升，货值1092.7万美元，同比分别增长3.7倍和1.8倍。

中新社报道，这令厦门一跃成为中国第三大白兰地进口口岸，占全国进口总量的8%。此前，厦门于2015年成为中国最大进口啤酒口岸。

据检验检疫部门统计，厦门口岸99%的白兰地来自法国，进口均价为5.38美元/升，低于全国均价21.6美元/升，主打大众消费的小品牌白兰地成为福建消费市场的新宠。

厦门出入境检验检疫局人士指，继2015年成为全国最大的进口啤酒口岸后，厦门又有一酒类跻身全国进口量前三行列，主要得益于自贸片区政策红利的释放。

福建自贸试验区厦门片区2015年4月挂牌以来，口岸通检便利化政策有力推动酒类进口。厦门出入境检验检疫局优化模式，通过风险分析、诚信管理和单证审核，对质量稳定进口酒，由企业履行自查，并由检验检疫核实验证后放行，为企业节省每柜2000元人民币左右的口岸查验费用。

另一方面，该局提升服务，通过研发运用“标签咨询服务平台”，帮助企业提升标签制作水平，将进口酒标签备案提前至货物到港前，备案时间由七个工作日缩短至一个工作日。

此外，厦门出入境检验检疫局推动无纸化，对企业须提交的整改和自查资料，由人力纸质单证传递改为电子文档网络传递；通过网络视频监控完成远程后续监管，提高监管效率，也为企业减少了来回奔波的人力和物力成本。